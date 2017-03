Pistole, giubbotti antiproiettili e un autovelox della municipale messi all’asta

TORINO - Quando la polizia municipale deve aggiornare la dotazione acquistando nuove armi, giubbotti antiproiettile e antitaglio, mette tutto ciò che sarebbe destinato allo smaltimento - perché vecchio o scaduto - all’asta in modo tale da poter incassare contanti e spenderli per il nuovo e per poter risparmiare sui costi dello smaltimento stesso. Lo scorso dicembre da Palazzo Civico è partita un’asta che ha visto già i primi acquirenti: ad esempio un’armeria si è aggiudicata 159 pistole Beretta 82, di cui 34 rotte, per poco meno di mille euro.

In magazzino anche un autovelox

Tra la dotazione messa all’asta e non ancora aggiudicata ci sono ancora 54 giubbotti antiproiettile, 74 antitaglio «scaduti» e un autovelox con oltre mille rotoli di carta per la stampante. In sostanza sono ancora disponibili tre lotti su quattro di quelli che la polizia municipale vorrebbe alienare.

La nuova dotazione della municipale

Per la polizia municipale è in arrivo la nuova dotazione composta dalle pistole Beretta 98 Fs e le Glock 450. Le nuove armi sono state deliberate nel 2011 con una spesa prevista di 540mila euro, scesa ad appena 70mila euro più tardi.