Fedez e J-Ax, parte da Torino il loro primo tour insieme

TORINO - Per la prima volta J-Ax e Fedez insieme in tour. Dopo il successo riscosso dalla hit 'Vorrei Ma Non Posto' (cinque dischi di platino), la coppia di cantautori rap si prepara al primo tour insieme, tour che toccherà i palchi dei palasport delle più importanti città italiane.

Torino sold out

La prima tappa sarà il Pala Alpitour di Torino, il prossimo 11 marzo. Il tour dei due cantautori è stato anticipato dalla pubblicazione del nuovo nuovo dal titolo «Comunisti col Rolex» - il primo interamente nato dalla collaborazione tra Fedez e J-Ax - e che già sta riscuotendo un incredibile successo. Nei concerti J-Ax e Fedez porteranno i successi del passato e alcuni inediti, scritti a quattro mani. I biglietti per poter assistere al concerto di J-Ax e Fedez al Pala Alpitour di Torino, sono già esauriti da diverse settimane.

Le altre date in giro per l’Italia

Dopo la prima tappa a Torino (11 marzo), saranno a Bologna (13 marzo), Firenze (15 marzo), Roma (18 marzo), Napoli (28 marzo), Acireale (31 marzo), Reggio Calabria (3 aprile), Bari (5 aprile), Padova (7 aprile), Conegliano (8 aprile) e Milano (10 aprile). Molte delle tappe come quella torinese hanno già registrato il sold out.