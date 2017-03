Arrestato, dopo il furto cerca di scappare ma la luce del cellulare lo tradisce (© )

TORINO - Nella notte tra il 9 e il 10 marzo le forze dell’ordine hanno arrestato due cittadini italiani per tentato furto aggravato. Durante regolari attività di controllo sul territorio è stato notato, in via Cardinal Massaia, un uomo di 40 anni nel tentativo di scavalcare una cancellata. Dopo un breve inseguimento, il soggetto è stato fermato dagli agenti della Squadra Volante i quali hanno rinvenuto in possesso del quarantenne oltre 200 euro in monetine trafugate da 6 distributori automatici di un’azienda.

Nella stessa notte la polizia è intervenuta per fermare un uomo di 56 anni in via Cesana. L’uomo stava cercando di scappare in seguito ad un tentativo di intrusione in un’abitazione, quando una donna lo ha notato sul balcone del proprio alloggio mentre provava a scrutare all’interno dell’appartamento utilizzando la torcia di un telefono cellulare.