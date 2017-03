Torino e Caselle sempre più vicine: 8 nuovi autobus per collegare la città all'aeroporto

TORINO - Saranno di casa IVECO gli otto nuovi autobus azzurri che permetteranno gli spostamenti dalla città all'aeroporto di Torino Caselle. Sono fieri di darne notizia il gruppo leader mondiale nei servizi di trasporto "Arriva Italia" e Sadem: i nuovi autobus sono stati acquistati con un autofinanziamento del valore di 2 milioni di euro e saranno impegnati sulla tratta Torino-Caselle.

Una lunga collaborazione con IVECO

Dalle parole dell'amministratore delegato di "Arriva Italia", Angelo Costa, emerge l'orgoglio di aver portato a termine il progetto: «Abbiamo investito in assenza di contributi pubblici», afferma Costa, «gli 8 autobus sono stati interamente autofinanziati». E' ancora Costa, alla presenza della sindaca e di altre autorità cittadine, a dichiararsi ben contento di proseguire nella collaborazione con Iveco. Circa il 50% della flotta di "Arriva Italia" è, a oggi, composta da mezzi IVECO, questo indica una collaborazione destinata a durare e non un semplice servizio di fornitura. Tale investimento infatti rientra in un piano di durata quinquennale e dal valore complessivo di 10 milioni di euro, che prevede l'acquisto di altri 44 nuovi autobus della serie "IVECO Crossway Pro".

Autobus Euro VI

Mai come di questi tempi appare importante sapere a quale categoria di consumo energetico fanno parte i nuovi mezzi. I "Crossway Pro" sono autobus di ultima generazione, dotati di motori Euro VI a tecnologia innovativa per permettere bassi consumi ed emissioni limitate. Ai passeggeri si assicura un viaggio in prima classe: sistema di climatizzazione automatico da 38kW, dotazione audio visivo d'avanguardia, vetri oscurati e bocchette aria e luce individuali, al fine di garantire il massimo del comfort possibile. A tal proposito Pierre Lahuette, IVECO Brand president, definisce i Crossway come i «veicoli di punta di IVECO BUS»..

Verso una viabilità più sostenibile

E' intervenuta a sostegno dell'iniziativa l'assessore ai Trasporti Maria Lapietra, la quale si è dichiarata entusiasta della buona riuscita delle trattative nell'ottica di un incremento del trasporto sostenibile. A tal proposito l'assessore ha anche fatto cenno a importanti novità nel campo della viabilità urbana, in arrivo dalla Regione: il Ministero si è impegnato a finanziare 10 nuovi tram per il trasporto cittadino.