Doppia aggressione: tra spari e inseguimenti, attimi di paura in San Donato

TORINO - Dopo aver derubato la prima vittima ed essere fuggito, stava aggredendo la seconda donna quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per fermarlo. L'uomo, un 35enne originario del Gambia, ha cercato di sfuggire all'arresto e non si è fermato neppure di fronte al colpo di pistola lanciato in aria da uno degli agenti per intimorirlo.

La dinamica delle aggressioni

La prima donna era appena uscita di casa per recarsi a lavoro e stava raggiungendo a piedi la sua auto parcheggiata in corso Regina Margherita quando l'aggressore l'ha assalita per rapinarla. L'uomo ha afferrato la sua vittima per un braccio e, dopo averla sbattuta al muro, le ho chiuso la bocca con la mano, di modo che questa non potesse chiedere aiuto. Erano da poco passate le quattro quando l'aggressore ha sottratto la pochette della prima donna e si è guadagnato la fuga in via Livorno. La Squadra Volante ha raggiunto l'uomo mezz'ora dopo l'episodio e lo ha trovato impegnato in un secondo tentativo di scippo ai danni di un'altra donna. Gli agenti dunque sono intervenuti per fermarlo e il malvivente si è dato alla fuga. L'inseguimento si è concluso positivamente con l'arresto dell'uomo, trovato nascosto in una siepe in via Rosai.