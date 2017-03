Ladro d’auto intorno al Campus universitario, arrestato grazie a un passante

TORINO - La polizia ha arrestato un uomo di 49 anni italiano per furto e denunciato per il possesso degli arnesi atti allo scasso e per ricettazione. Le manette sono scattate in flagranza di reato dopo che un passante ha chiamato il 113 e segnalato un uomo con fare sospetto vicino alle auto in sosta in corso Novara e lungo Dora Siena, nei pressi del Campus universitario. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno visto il quarantanovenne armeggiare con un cacciavite vicino al nottolino della porta di una Nissan Micra. Fermato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso e di diversi oggetti tutti di probabile provenienza furtiva.