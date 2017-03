Gli eventi da non perdere nel week end dal 10 al 12 marzo a Torino

TORINO - Cosa fare nel week end a Torino? L’idea ve la diamo noi presentandovi i migliori eventi in programma tra venerdì 10 e domenica 12 marzo. L’offerta è davvero varia e spazia da mostre e musei, concerti, spettacoli teatrali ed eventi «mangerecci», quindi, per rimanere in tema, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Gli eventi da non perdere a Torino

Mostra «Missione Egitto 1903-1920» al Museo Egizio

Inaugura sabato 11 marzo, e rimarrà aperta fino al 10 settembre, la mostra in cui, per la prima volta, sono riuniti insieme documenti d’archivio e materiali fotografici – taluni inediti – che raccontano l’attività della Missione Archeologica Italiana in Egitto nei primi decenni del XX secolo, tra successi, imprevisti e difficoltà. Ne emergono anche i profili di numerosi personaggi, più o meno noti, protagonisti delle ricerche archeologiche del Museo Egizio.

Maggiori informazioni »

Concerto di Fedez e J-Ax al Pala Alpitour

Per la prima volta J-Ax e Fedez insieme in tour. Dopo il successo riscosso dalla hit «Vorrei Ma Non Posto» (cinque dischi di platino) e dal nuovo Albus «Comunisti col Rolex», la coppia di cantautori rap si prepara al primo tour insieme, tour che toccherà i palchi dei palasport delle più importanti città italiane. Torino è la prima tappa di quello che si annuncia come un tour innovativo e da date quasi tutte sold out.

Maggiori informazioni »

Speziamoci, il festival delle spezie da Eataly

Per tutto il week end Eataly di Lingotto si trasforma in un grande e colorato Bazar nel quale si scoprirà il magico mondo delle spezie e delle erbe aromatiche: oli, unguenti e creme e tanti altri strumenti preziosi per il benessere. L’ingresso nel negozio e nei dehors è gratuito. Gli orari: venerdì e sabato (10 e 11 marzo) dalle 10 alle 22, domenica 12 marzo dalle 10 alle 20.

Maggiori informazioni »

Gran Balon speciale «Le vie degli artisti»

Dal 10 al 12 marzo il Gran Balon si trasforma in un museo diffuso a cielo aperto. Molti artisti esporranno le loro opere all’interno dello storico mercato del Gran Balon, unendosi con i commercianti e ristoratori della zona ed i banchi del mercato. Verrà ricreato un vero e proprio percorso museale per le vie, che accompagnerà i visitatori attraverso tutte le realtà del borgo. La passeggiata attraverso il museo a cielo aperto verrà allietata da intrattenimenti musicali dal vivo, senza dimenticare la zona STREET FOOD che partirà già da venerdì sera con Carovana del gusto Street Food e musica live nel Cortile del maglio.

Maggiori informazioni »