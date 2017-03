Mattinata di paura a Nichelino, la gru di un cantiere si inclina verso la strada

NICHELINO - Paura nella mattinata di ieri a Nichelino intorno a via Boccaccio. Una gru di un cantiere edile si è inclinata verso la strada in modo molto evidente. Tanto da far scattare l’allarme e far intervenire subito gli addetti alla sicurezza. Per consentire le operazioni è stata chiusa anche la strada al traffico. Nel giro di qualche ora la situazione è tornata alla normalità e il grosso mezzo è stato raddrizzato. All’origine del problema ci sarebbe un guasto alla frizione e al basamento.