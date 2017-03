Tossico in overdose in mezzo alla strada, l’ennesimo episodio in corso Regina Margherita

TORINO - Ormai non c’è più pace per i residenti della zona di Porta Palazzo. In particolare da corso Regina Margherita, quasi all’angolo con via Ludovico Ariosto, giungono segnalazioni quasi quotidiane su ciò che avviene tra i parcheggi a lisca di pesce paralleli all’uscita del sottopasso di piazza della Repubblica. L’ultimo episodio testimoniato, avvenuto martedì scorso intorno alle ore 19, racconta di un tossicodipendente salvato dall’intervento della Croce Rossa e della polizia. L’uomo, davanti agli occhi di diversi residenti degli stabili di fronte, si è iniettato una dose di eroina e si è accasciato al suolo in preda a un’overdose.

La chiamata e l’intervento

Chi ha assistito a quella scena ha subito chiamato polizia e 118. Sul posto sono arrivati gli operatori della Croce Rossa che si sono presi cura dell’uomo. L’ennesima segnalazione, avvenuta anche grazie alla condivisione sui social network della foto, potrebbe far cambiare qualcosa in una zona che da troppo tempo si trova in estrema emergenza. «Oggi c'erano finalmente due camionette della polizia a controllare», dice l’autore della fotografia diverse ore dopo l’accadimento, «vedremo…».