Paga le brioches ma ruba tre paia di scarpe: un bottino da 120 euro

TORINO - Era quasi l'una di notte quando l'attenzione del vigilante dell'ipermercato di corso Monte Cucco è stata attratta dai movimenti di quattro clienti che si aggiravano furtivi tra i reparti. In particolare tra questi vi era una donna con una borsa di grandi dimensione, dentro la quale vi era apparentemente occultato qualcosa. L'agente ha dunque aspettato che questa pagasse alla cassa la confezione di brioches che aveva preso dagli scaffali per poi fermarla ed effettuare un controllo. Si è scoperto dunque che la donna nascondeva all'interno della borsa tre paia di scarpe, per il valore complessivo di 120 euro.

I controlli nei camerini

E' stata dunque contattata la Squadra Volante, la quale ha prontamente tratto in arresto la donna, classe 1997, per il reato di furto aggravato. In seguito a controlli nei camerini dell'ipermercato sono state ritrovate placche antitaccheggio danneggiate, quattro confezioni di calzini aperte e un prodotto di cosmesi femminile privo della confezione.