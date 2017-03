Aule, negozi e un maxi parcheggio entro il 2019: ripartono i lavori al cantiere Aldo Moro

TORINO - Gli universitari di Palazzo Nuovo si erano ormai abituati a passare accanto al "cantiere mai finito». C'è chi è entrato in Università e ne è uscito senza sapere che cosa sarebbe dovuto sorgere in quel grande spazio vuoto accanto a Palazzo Nuovo. Buone notizie dunque: ripartono i lavori del cantiere Aldo Moro, dimenticato dal 2012.

Lo stop del lavori

L'area, rimasta abbandonata per cinque lunghi anni, ha visto cresce intorno a sé il degrado e la sporcizia. I lavori, che all'epoca si erano interrotti a causa del fallimento dell'impresa Rosso, oggi ripartono grazie a un investimento pubblico e privato di 50 milioni. Nello specifico, l'Università di Torino si farà carico di 7,5 milioni e, a lavori ultimati, verserà un affitto annuo di un milione e mezzo, per 29 anni.

Il progetto

Il nuovo polo all'ombra della Mole ha tutta l'aria di dover essere una struttura d'avanguardia: le maxi aule da 800 posti spazzeranno via il ricordo degli studenti seduti per terra a causa del sovraffollamento degli ambienti di Palazzo Nuovo. E' prevista inoltre la realizzazione di un maxi parcheggio da oltre 600 posti, di una residenza per studenti e di alcuni spazi adibiti ad attività commerciali. I tre caseggiati saranno intervallati da passaggi che condurranno ad una piazzetta interna con vista Mole. Pare inoltre che siano in corso le trattative per la realizzazione di una palestra. La fine dei lavori è segnata sul calendario per la fine del 2019.