Auto in doppia fila, clacson e urla: quando c’è il mercato a Porta Palazzo scoppia il caos

TORINO - Ormai residenti e frequentatori «corretti» del mercato di Porta Palazzo non ne possono più. Ogni sabato si ripete la stessa storia: clacson, auto in doppia e tanto caos. In particolare è lungo via Priocca che la situazione pare degenerare maggiormente. «Mi sono recata al mercato di Porta Palazzo e mi sono imbattuta, come di consueto, in una lunga fila di auto in doppia fila già alle 8.30», si sfoga Elisa G. raccontando il suo sabato mattina, «Proseguendo a piedi ho la fortuna di incontrare un'auto dei vigili urbani. Evviva, ora li avverto così vanno a liberare la strada. Nel frattempo noto che l’auto dei vigili percorre una cinquantina di metri contromano e in retromarcia e accosta in doppia fila. Uno dei due vigili scende e va in tabaccheria. Mi avvicino, busso al vetro e dico alla collega in auto che ci sono almeno 20 macchine in doppia fila. La risposta: ‘Stiamo facendo un altro servizio e non possiamo andare. E poi lo sa che c è il mercato’». Parole che hanno mandato su tutte le furie la donna che ha condiviso la sua mattinata sui social network.

La situazione è all’esasperazione

Quanto è accaduto nella mattina di ieri in via Priocca non è un’eccezione. Una situazione grave in particolar modo per chi risiede lì, costretti tutti i sabati (ma non solo) a fare i conti con auto in doppia fila, urla e clacson di veicoli che vorrebbero circolare senza zigzagare di continuo. E pensare che a pochi metri c’è un parcheggio multipiano molto capiente, eppure la malasosta fino a oggi ha avuto la meglio. Ma la pazienza sembra essere finita. «Io vado lì tutti i sabati e Porta Palazzo è sempre così», dice Giuseppe, seguito da Ambra, «E’ una bellissima zona, ma la quantità di auto durante il mercato è folle e nessuno torna con mille sacchetti stracarichi». Infine l’ironia di Elisa G.: «Ringraziamo i parcheggiatori abusivi che mettono ordine nel caos».