Paura in corso Mediterraneo, taxi in corsa prende fuoco: nessun ferito

TORINO - Paura poco prima dell’ora di pranzo in corso Mediterraneo. Un taxi ha improvvisamente preso fuoco mentre era in corsa. Le fiamme hanno rapidamente invaso tutta la parte anteriore della vettura, una Ford Focus, ma fortunatamente il tassista è riuscito a lasciare l’abitacolo in tempo e a mettersi in salvo. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme a un’ambulanza della Croce Verde. L’origine dell’incendio potrebbe essere un guasto al motore a gpl della vettura.