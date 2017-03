Tamponamento a catena in corso Inghilterra: cinque auto coinvolte, diversi i feriti

TORINO - Cinque autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena nella notte tra sabato a domenica lungo il nuovo corso Inghilterra, in prossimità dell’incrocio con corso Vittorio Emanuele II. Intorno all’una e mezza una Mercedes, con a bordo il conducente e due ragazze, non è riuscita a frenare in tempo si è schiantata contro una Peugeot 107 che, a sua volta, ha urtato un’Alfa Romeo 147, una Fiat Panda e una Nissa Juke.

Diversi feriti

L’incidente multiplo alla fine conterà diversi feriti, in particolare i giovani che viaggiavano sulla Peugeot 107: una giovane poco più che ventenne, la quale viaggiava sui sedili posteriori, ha riportato la rottura di una costola e contusioni al naso e alla tibia, il guidatore ha invece subito un forte shock a tal punto da avere un vuoto di memoria, oltre che un taglio sul labbro prontamente medicato dagli operatori dell’ambulanza intervenuta in corso Inghilterra. Portati all'ospedale Cto, per essere medicati, anche conducente e ragazze a bordo della Mercedes, l’auto che ha causato il tamponamento a catena.

Dinamica dell’incidente

Insieme al 118 sul posto sono giunti anche polizia municipale e vigili del fuoco. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma all’origine di tutto potrebbe esserci una velocità troppo alta da parte del Mercedes che non avrebbe consentito al guidatore di frenare in tempo.