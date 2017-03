«IoGuido» resta a piedi: il car sharing torinese chiude i battenti dopo 15 anni

TORINO - Stop. Si chiude dopo 15 anni di onorato servizio l’esperienza di «IoGuido»: le automobili della società di car sharing torinese, messa in liquidazione, non circoleranno più in città a partire dal 1° aprile. Una fine annunciata da tempo, divenuta ora ufficiale. A comunicarlo ai propri abbonati, circa 5000, è stata la società stessa. Fallito dunque il tentativo di salvataggio messo in piedi da Gtt e Comune di Torino.

Che fine faranno le 125 automobili?

Troppo alte le perdite per riuscire ad andare avanti e garantire il servizio. Si parla di qualche centinaio di migliaia di euro, ma non sono state comunicate cifre ufficiali. Una voragine difficile da colmare, soprattutto a causa della difficoltà di ribaltare il trend negativo di questo periodo: la concorrenza, tra Enjoy, Car to Go e Blue Car è spietata. La domanda, ora è la seguente: cosa ne sarà delle 125 automobili a disposizione? Il problema non riguarda solamente Torino, ma anche altri comuni del torinese, circa 20. Domande che verranno riproposte in Sala Rossa, all'assessora ai Trasporti Maria Lapietra.

Fallito il tentativo di salvare «IoGuido»

Gli sforzi per trovare una soluzione non sono mancati, ma evidentemente non hanno portato ad alcun risultato. Il messaggio rivolto agli abbonati non lascia spazio a dubbi: «La procedura liquidatoria prevede lo svolgimento in via provvisoria dell’attività di car sharing fino al 31 marzo. Dal prossimo mese di aprile, infatti, nostro malgrado saremo costretti ad interrompere il servizio di auto in condivisione. A tutti voi un sincero ringraziamento per la fiducia che ci avete riconosciuto in questi anni». Dal 2002 al 2017, 15 anni di car sharing presto saranno un lontano ricordo. IoGuido chiude i battenti.