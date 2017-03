Caos in corso Regina Margherita, donna incinta coinvolta in un incidente

TORINO - Prima la paura, poi i disagi: non è stato un buon risveglio quello di questa mattina in corso Regina Margherita, dove un incidente avvenuto tra due veicoli ha paralizzato il traffico per circa mezz’ora. L’impatto tra i due mezzi, una Panda azzurra e un Ford Transit bianco, è avvenuto all’incrocio con corso Regio Parco: coinvolta nell’incidente una donna incinta. Immediato l’intervento dell’ambulanza e della Squadra Infortunistica della polizia municipale. Per fortuna, al di là del grande spavento, la donna non è rimasta ferita nell’impatto, ma è stata sottoposta ai consueti accertamenti in ospedale. Il traffico è andato in tilt per un’ora circa, con il sottopasso chiuso per circa mezz’oretta.