Folle inseguimento nella notte, ladri con 8 kg di gioielli tentano la fuga su Bmw rubata

TORINO - Infrangevano il vetro delle porte finestre, entravano nelle case e rubavano ingenti quantità di merce preziosa. Era da tempo che la banda dei «monili d’oro» si aggirava nel canavese. Professionisti abilissimi, in grado di intrufolarsi in tante case sino all’intervento di sabato sera della polizia: gli agenti sono riusciti a sequestrare 8 kg di gioielli (valore di 30.000 euro) e ad arrestare uno dei componenti della banda.

La fuga dei malviventi sull'auto rubata

I malviventi stavano agendo indisturbati anche nel weekend appena trascorso, ma la scelta di fuggire a bordo di una Bmw rubata con antifurto satellitare installato è costata loro cara. Gli agenti del commissariato di Ivrea, individuata la vettura sulla statale 565, si sono subito lanciati all’inseguimento. Alla rotonda di Collaretto Giocosa, il veicolo si è fermato e tre soggetti hanno abbandonato l’abitacolo, allontanandosi frettolosamente in direzioni opposte tra le boscaglie non illuminate. I poliziotti, dopo aver deciso di inseguire l’unico soggetto visibile, sono riusciti a fermarlo nonostante il tentativo di resistenza di quest’ultimo.

L'arresto del ladro e il ritrovamento della merce rubata

L’uomo, un cittadino albanese di 26 anni con diversi precedenti penali a suo carico, è risultato in possesso di un orecchino d’oro ma all’interno dell’auto rubata è stato ritrovato un carico straordinario: oltre 8 kg di monili in oro e una decina di borse delle grandi marche. Gli oggetti sono stati sequestrati: sono in corso le procedure per il riconoscimento degli oggetti rubati. Nei prossimi giorni, dopo la catalogazione, la merce non ancora riconosciuta dagli aventi diritto, verrà inserita sul sito della polizia di stato nella rispettiva sezione.