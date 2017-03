Scippa una donna in piazza Baldissera, marocchino pluripregiudicato arrestato dopo un inseguimento

TORINO - Una donna scippata in piena sera, intorno alle 20:00 in piazza Baldissera. Un «colpo» apparentemente facile quello commesso da due malviventi, ma che grazie all’intervento di un automobilista ha permesso agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale di arrestare uno dei due: si tratta di un marocchino di 20 anni, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Aosta.

L'arresto dopo la fuga

L’automobilista, dopo aver assistito alla scena, ha subito fermato la volante della polizia e riferito agli agenti dello scippo appena compiuto. Gli agenti si sono messi sulle tracce dei malviventi, rintracciandoli in Lungo Dora Agrigento. Alla vista dei poliziotti, i ladri si sono dati alla fuga imboccando corso Principe Oddone, in direzione Strada del Fortino. Uno dei due non è riuscito a scappare ed è stato preso e arrestato dagli agenti.