Beccata a rubare in un negozio, si scaglia contro l’addetto alla sicurezza

TORINO - L’hanno colta con le «mani nel vasetto nella marmellata» ma lei, invece di scusarsi, si è scagliata contro l’uomo che l’aveva scoperta, aggredendolo. E’ successo in piazza Carducci. I protagonisti? Una donna di nazionalità camerunense e un vigilante.

L'aggressione e l'arresto

La donna, una 37enne, è entrata in un negozio e ha nascosto all’interno della propria borsa una notevole quantità di merce: capi d’abbigliamento, bigiotteria, cosmetici e prodotti di cancelleria. Quando ha oltrepassato le casse, la signora è stata fermata da un attento addetto alla sicurezza, che aveva notato i movimenti sospetti della ladra. La donna è subito andata in escandescenza e si è scagliata contro il vigilante, aggredendolo e spintonandolo. All’arrivo degli agenti, la 37enne è stata tratta in arresto: nella borsa merce per un valore superiore ai 200 euro.