Moto si schianta contro un'auto: paura per un incidente in corso Francia

TORINO - Tanta paura e apprensione, oltre alla consueta folla di curiosi: è questo il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 11 in corso Francia, all’altezza di piazza Massaua. L’impatto è avvenuto tra una moto Suzuki V-Strom e una Bmw 320d. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia municipale, un’ambulanza, i carro attrezzi e diversi residenti accorsi in strada dopo aver sentito il botto. I conducenti dei mezzi, medicati sul posto, non hanno avuto bisogno di recarsi in ospedale. Il traffico ha subito dei rallentamenti per diversi minuti prima di tornare alla normalità.