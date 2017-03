Corso Regina Margherita, giornata nera per gli automobilisti: Panda si ribalta in mezzo alla strada

TORINO - Non è di certo una giornata fortunata quella vissuta dagli automobilisti di corso Regina Margherita: stamattina, poche ore dopo l’incidente che ha visto coinvolta una donna incinta, un’automobile si è ribaltata al centro della carreggiata.

Il conducente dell'auto trasportato in ospedale

L’incidente, in cui sono rimaste coinvolte altre due vetture, si è verificato all’altezza della Basilica Maria Ausiliatrice alle 11:15. Tanta la paura per il conducente dell’auto ribaltatasi, una Panda rossa. Il conducente, un uomo la cui identità non è al momento nota, è stato trasportato all’ospedale Gradenigo dove è entrato in codice verde: le sue condizioni non sono gravi. Immediato l’intervento della Squadra Infortunistica della polizia municipale, al lavoro per chiarire la dinamica dell’impatto. Diversi i disagi al traffico veicolare, paralizzato in quella che è senza dubbio una mattinata nera dal punto di vista della viabilità.