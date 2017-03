Stephen King e J.R.R. Tolkien protagonisti della 30esima edizione del Salone del Libro

TORINO - L’attesa per la trentesima edizione del Salone del Libro di Torino sta crescendo sempre più e intanto continuano a essere date alcune anticipazioni che fanno venire l’acquolina in bocca. Notizia dell’ultima ora è il doppio omaggio a due veri e propri «divi» della letteratura internazionale, quei Stephen King e J.R.R. Tolkien che, nella storia del libri venduti a livello mondiale, occupano un posto privilegiato. A modo loro saranno protagonisti della kermesse, nell’anno, il 2017, che per entrambi rappresenta un anno di celebrazioni: King compirà 70 anni a settembre, mentre sono diversi gli anniversari per Tolkien, fra cui il 125esimo della nascita e l’80esimo dello Hobbit. Al Salone del Libro sono attesi tantissimi fans.

Mostre e una festa in costume per il Signore degli Anelli

Sono stati annunciati tanti appuntamenti legati a Stephen King e J.R.R. Tolkien. Uno dei più «curiosi» è sicuramente il grande rendez-vous europeo per i seguaci di Tolkien organizzato nella serata di sabato 20 maggio in riva al Po, fra le mura del Borgo Medioevale del Valentino. Una festa in costume corredata da un concerto di Arturo Stalteri con musiche ispirate al Signore degli Anelli che condurrà a Torino schiere di appassionati della saga. Altro appuntamento il 20 maggio, alle ore 18.30: il Salone del Libro dedica la lectio magistralis di «Wu Ming 4 Aspettando Beren e Luthien - Donne, dame ed eroine nel mondo» di Tolkien. L’associazione porterà inoltre al Salone Off una mostra di illustratori italiani dedicata all’autore. E i cosplayer tolkieniani, grazie a Torino Comics, saranno presenti nei padiglioni del Lingotto.

Due ore per il maestro del brivido King

Le opere di Stephen King hanno accompagnato diverse generazioni, le hanno appassionate e hanno forgiato il loro immaginario, superando il concetto di «fantastico» in senso stretto. Nella serata di venerdì 19 maggio, il Salone prevede un lungo omaggio dalle 18 alle 20, condotto da Giovanni Arduino, scrittore, traduttore e profondissimo conoscitore di King, e da Loredana Lipperini. Si alterneranno testimonianze, musiche, filmati, fumetti, fan scatenati, cosplayer in tema, apparizioni a sorpresa e, a partire dalle 19, sei scrittori leggeranno le pagine kinghiane che più hanno amato.