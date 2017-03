Imbratta un treno alla stazione Torino Stura, giovane writer beccato nella notte

TORINO - Bombolette spray, pennarelli e un quaderno con appunti e disegni: è questo il materiale sequestrato dagli agenti della Polfer a un writer attivo nella stazione Torino Stura. Il giovane, un 20enne residente a Collegno, è stato fermato dopo aver imbrattato completamente un convoglio fermo in stazione.

Il fermo del giovane writer

Durante i controlli a bordo di un treno «Jazz» in sosta, gli operatori hanno notato anche attraverso il sistema di videosorveglianza a bordo del mezzo, un soggetto che giungeva nella loro direzione dal sottopasso: il fermo ha permesso di identificare il ragazzo, un giovane welter che aveva appena finito di graffiare tutta la prima carrozza del convoglio. Bloccato dagli agenti, il 20enne è stato portato negli uffici di polizia per accertamenti da cui sono emersi diversi precedenti. Per questo motivo, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.