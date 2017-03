Nata con un rene solo e malato, bambina di due anni salvata con intervento rivoluzionario

TORINO - Per la prima volta è stato sostituito l’uretere con l’appendice a una bambina di due anni e mezzo nata con un rene solo, il sinistro, per di più affetto da una grave e rarissima anomalia congenita. Il delicato intervento, che può essere definito rivoluzionario, è stato effettuato presso l'Urologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita e, grazie a questo, ora l’urina passa regolarmente dal rene alla vescica attraverso l'appendice.

Un solo rene e con un’anomalia congenita

La bambina è nata con un solo rene (il sinistro perché il destro non si è mai sviluppato) e oltretutto questo aveva presentato sin da subito un’anomalia all’uretere, il condotto che unisce e trasporta l’urina dal rene alla vescica. Per questo motivo la piccola è stata sottoposta ripetutamente a diversi interventi per correggere questa anomalia in altri ospedali italiani, ma senza il successo sperato, anzi, l’uretere è andato incontro a un processo di atresia completa, cioè si è ridotto a un sottile cordone fibroso.

L’arrivo al Regina Margherita

Quando la bambina è giunta all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, il suo unico rene era drenato da un tubo che portava l’urina all’esterno del corpo e da cui dipendeva la sopravvivenza della piccola stessa. Un’ostruzione del tubo o, peggio ancora, una sua accidentale dislocazione o rimozione, avrebbero avuto come conseguenza immediata lo sviluppo di una insufficienza renale acuta. L’unica soluzione era quella di sostituire l’uretere mancante, con il problema che si l’uretere è ubicato a sinistra rendendo più difficile pensare di sostituirlo con un viscere localizzato sul lato destro. Un intervento raro, anzi rarissimo, che al mondo conta non più di tre precedenti di sostituzione parziale.

L’intervento

La delicata operazione è stata effettuata dal dottor Emilio Merlini, direttore di Urologia pediatrica del Regina Margherita, che ha isolato l’appendice insieme a un piccolo tratto di parete dell’intestino cieco e trasporta dal lato destro, facendola passare al di sotto del mesentere del colon discendente, sino al lato sinistro della bambina. L’appendice, fortunatamente, era lunga e dritta, per cui si è riusciti a collegarla al bacinetto del rene da un lato e ad attaccarla alla vescica, in basso, coprendo la distanza tra il rene e la vescica e sostituendo, così, tutto l’uretere mancante. L’operazione è andata a buon fine e il postoperatorio è stato privo di complicanze, tanto che la bambina è già stata dimessa. Ora potrà vivere una vita normale, senza l’incubo di essere collegata al tubo esterno che ne garantiva la sopravvivenza.