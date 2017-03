Riti esoterici e stupri di branco: minorenne violentata da un «mago» e dai suoi adepti

TORINO - Il rito dell'orrore. Non ci sono altre parole per descrivere l'attività praticata da un «mago» e dai suoi adepti, capaci di organizzare sedute spiritiche e riti esoterici con un chiaro obiettivo: costringere le vittime a consumare rapporti sessuali. Veri e propri stupri di branco. Una delle persone ingannate, una ragazzina minorenne, ha denunciato al Centro Antiviolenza del Comune di Torino gli abusi subiti e ha permesso così alla polizia di arrestare il santone e altre due persone.

Vittime raggirate e drogate prima dei rapporti sessuali

I riti esoterici e le violenze venivano consumati in una soffitta in zona San Donato o a casa del «mago», nel quartiere Mirafiori Sud. L'organizzazione aveva una struttura consolidata, in cui ogni componente aveva un ruolo definito: all'apice della struttura vi era P.M. (68 anni) il "Maestro». Sotto il mago vi erano gli "Apostoli", le "Vestale", le "Ancelle" e i "Catalizzatori». Alle vittime venivano somministrate sostanze stupefacenti o medicinali per confonderle e intontirle. Veniva inoltre promesso loro che sarebbero state liberate dalla "negatività" che le affliggeva. Una storia orribile, dai contorni ancora incerti e nebulosi. In corso gli accertamenti della polizia per stabilire quante siano realmente le persone cadute vittima di questo magico imbroglio. Venti le donne coinvolte: la speranza è che la denuncia della giovane e il conseguente arresto del mago, possano spingere le altre persone coinvolte a parlare.

Ex professore e marito con figli, ecco l'identikit del «mago»

Il mago, un ex professore in pensione, sposato e con figli, avvicinava persone deboli e potenzialmente vulnerabili con il preteso di aiutarle a superare le proprie difficoltà. Nella soffitta e nella casa del santone sono stati ritrovati numerosi filmati, tarocchi e oggetti vari finalizzate alle pratiche sessuali. La ragazzina minorenne, capace di denunciare i suoi aguzzini, era stata accompagnata nella casa degli orrori dal proprio fidanzato. In manette anche un amico del presunto mago.