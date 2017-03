Pensionato travolto vicino allo Juventus Stadium da un camion dei riufiuti

TORINO - E’ stato agganciato dalle ruote posteriori del camion dei rifiuti e trascinato per qualche metro, prima di rimanere a terra ed essere soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cto. Ora M.G., 74 anni, si trova in prognosi riservata e rischia l’amputazione della gamba destra per un incidente avvenuto questa mattina in corso Garibaldi a Venaria, non distante dallo Juventus Stadium.

Il camionista «pirata» della strada

Dopo l’incidente l’uomo al volante del camion dei rifiuti, un cinquantenne di Settimo Torinese, non si è fermato a prestare soccorso ma ha proseguito la sua corsa. Alcuni testimoni hanno però fatto segnalazione alle forze dell’ordine che, pochi minuti dopo, hanno intercettato il mezzo e fermato il camionista. Quest’ultimo è stato denunciato per omissione di soccorso.