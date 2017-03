Scontro tra macchina e tram in piazza Sabotino: automobilista trasportato all'ospedale Martini

TORINO - Erano circa le 20 quando la corsa della linea 15 è stata bruscamente interrotta all'altezza di piazza Sabotino. Lo scontro è avvenuto con una Peugeot blu che stava effettuando manovra all'interno della piazza ed è stata arpionata sulle rotaie del tram. L'ambulanza è sopraggiunta immediatamente sul luogo dell'incidente e ha trasportato il conducente della vettura all'ospedale Martini, sotto codice verde. Da quanto risulta, l'uomo non avrebbe riportato lesioni gravi e nessun altro sarebbe stato coinvolto nello scontro.

Linea 15 bloccata per un'ora

La tratta del 15 è stata bloccata per un breve intervallo di tempo, necessario alla polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente. Alle 20.55, ad appena un'ora di distanza dallo scontro, i passeggeri sono potuti tornare a bordo del tram, il quale ha ripreso la sua normale attività serale.