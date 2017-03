Ragazzina di 17 anni travolta da una moto in corsa, codice rosso in corso Unione Sovietica

TORINO - Una ragazza di 17 anni è gravissima all’ospedale Cto dopo un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 in corso Unione Sovietica. La giovane stava attraversando sulle strisce pedonali, per raggiungere via Giordano Bruno, quando è sopraggiunta una moto Honda che andando verso l’esterno della città l’ha travolta e sbalzata a parecchi metri di distanza. Anche il motociclista è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Codice rosso per la ragazza investita

In corso Unione Sovietica sono intervenuti gli agenti di polizia municipale per verbalizzare il sinistro e gestire il traffico. Insieme a loro gli operatori del 118 che hanno trasportato entrambi i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Cto: per il ragazzo, ferito, si è trattato di codice verde, per la giovane travolta, viste le gravi condizioni, di codice rosso.

Si cercano testimoni

Sul posto, come detto, sono intervenuti gli agenti di polizia municipale della Squadra Infortunistica. I civich sono ora alla ricerca di testimoni che abbiano assistito all’incidente. Chi avesse da comunicare con loro può contattare i numeri 01101126509/10.