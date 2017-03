X-Factor torna a Torino: dalla redazione del talent show mettono in guardia: «Attenzione alle truffe»

TORINO - Si tengano pronti i fans del talent show di casa Sky: X Factor arriva a Torino. L'appuntamento per tutti gli aspiranti cantanti e gruppi è per domenica 19 marzo al Campus Luigi Einaudi in lungo Dora Siena, 100. Dalle 11 alle 18 gli uomini della produzione del celebre talent musicale aspetteranno gli aspiranti partecipanti all'interno del polo universitario. Quali le doti necessarie per accedere alle selezioni? Un talento fuori dal comune, un'ottima presenza scenica e ovviamente una voce da far accapponare la pelle: il cosiddetto "fattore X" per farla breve. Il viaggio delle selezioni di X Factor attraverserà tutta Italia alla ricerca di giovani che abbiano queste caratteristiche e che potranno perciò aspirare a raggiungere il titolo di campione del programma. La tappa di domenica a Torino permetterà di registrarsi e incontrare la produzione del programma, perciò cantanti, attenzione a non perdere l'occasione!

Come partecipare?

Iscriversi alle selezioni è semplice: basta compilare il modulo on line che trovate sul sito ufficiale di Sky, oppure contattando il numero ‪0423 402300. Le band non dimentichino che, per loro, l'unica via per accedere alle selezioni è attraverso il modulo on line, all'interno del quale verrà richiesto di allegare una performance video che dimostri il loro fattore X.

Attenzione alle truffe

Dalla pagina Facebook del programma mettono in guardia gli aspiranti partecipanti: si ricorda che gli unici casting ufficiali del programma sono quelli a cui ci si può iscrivere gratuitamente. «Diffidate da chiunque vi chieda di corrispondere somme in denaro o di stipulare contratti di vario genere, perché non hanno assolutamente legami con noi.» Nelle prossime settimane sarà direttamente la redazione del programma a contattare telefonicamente coloro che si sono iscritti al programma tramite sito e numero di telefono per fornire loro tutti i dettagli relativi alla partecipazione ai casting. Questa è l’unica procedura ufficiale per partecipare a X Factor. Detto questo, un caloroso "in bocca al lupo" a tutti gli aspiranti cantanti da Diario di Torino!