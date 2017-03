Scippa due sorelle, poi chiede un riscatto per il cellulare: ladro bloccato dai passanti

TORINO - Furto ed estorsione. Sono questi i due reati di cui dovrà rispondere un 31enne di nazionalità italiana, reo di aver scippato sul pullman due sorelle e di aver preteso da loro 30 euro per la restituzione della refurtiva. Il ladro, arrestato dagli agenti del commissariato San Donato, è stato bloccato da alcuni passanti intervenuti in soccorso delle due giovani ragazze.

L'inseguimento e l'intervento dei passanti

Secondo la testimonianza delle vittime, il malvivente ha atteso che l’autobus arrivasse alla fermata di corso Telesio angolo via Bianchi per alzarsi dal posto, strappare il telefono dalle mani di una 20enne a bordo del bus e scendere di corsa dal mezzo. La ragazza, in compagnia della sorella, non si è persa d’animo e ha inseguito l’uomo fino a una traversa di corso Telesio. Dopo averlo raggiunto, le due sorelle gli hanno chiesto di restituirgli il malloppo. Messo alle strette dalle ragazze, il ladro ha quindi preteso 30 euro per la riconsegna del cellulare rubato. Dopo aver finto di acconsentire allo scambio, le due giovani sono riuscite a chiedere aiuto ad alcuni passanti in via Carrera: il pronto intervento delle persone ha permesso così di bloccare il malvivente fino all’arrivo della polizia.