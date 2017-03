Beppe Grillo torna a Torino con il suo spettacolo, il 28 marzo al teatro Colosseo

TORINO - Lo si tira in ballo quasi sempre per la politica e per il Movimento 5 Stelle, ma Beppe Grillo è nato comico e continua (anche) a fare quello. E tra poco, il 28 marzo, sarà di scena al teatro Colosseo di Torino, città in cui si è esibito per l’ultima volta nell’aprile di un anno fa e dove fece mangiare alcuni grilli secchi ai politici torinesi dicendo scherzosamente «questo è il mio corpo». Torna con lo spettacolo «Grillo vs Grillo», uno spettacolo in cui il comico genovese fa il «one man show» e cui parla di se stesso, di robotica, di economia e dei nuovi paradigmi tecnologici che copiando la natura, ripensano l’uomo, di nuovo protagonista al centro del suo futuro, tra rischi e opportunità. Sul palco i due Beppe Grillo si sdoppiano per confrontarsi, combattersi, raccontarsi, annullarsi, proiettarsi nel passato e nel futuro, nei ricordi e nelle ambizioni più vere. «Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, perché parliamo al plurale?» Una lotta senza veli, senza esclusione di colpi e di verità.

Biglietti per "Grillo vs Grillo" a Torino

I tagliandi per assistere allo spettacolo «Grillo vs Grillo», una versione rinnovata del precedente show, si possono ancora acquistare a partire da 25,50 euro, fino a un massimo di 35,70 euro. Si possono prenotare sul sito Prontoticket.it oppure su quello del teatro Colosseo. Dopo Torino, Beppe Grillo sarà in scena a Cerea (Verona), Piacenza, Livorno e Legnano (Milano).