Quasi 2 milioni i passeggeri a Caselle nel 2016, mete preferite Londra e Francoforte

aerTORINO - In totale all’aeroporto torinese nel 2016 sono transitati quasi 2 milioni di passeggeri, l’8,3% in più rispetto all’anno precedente. A confermare il trend di crescita è l’Enac che, in 112 pagine, fa uno screening dei dati di traffico aereo dei maggiori scali italiani. In particolare l’attenzione dall’Ente nazionale per l'aviazione civile è stata rivolta ai voli che hanno superato i 50mila passeggeri e, per quanto riguarda Caselle, sono stati 11 negli ultimi dodici mesi.

Primo volo verso Francoforte, a seguire Barcellona

La tratta preferita da chi parte dall’aeroporto «Sandro Pertini» è quella per Francoforte che, rispetto allo scorso anno, registra un calo di quasi dieci punti percentuali scendendo a quota 186mila passeggeri, ma al contempo resiste in testa a questa speciale classifica. Seguono tra le mete preferite Barcellona (+2% e 180mila passeggeri), Parigi (-4,1% e 174mila). Fuori dal podio un’altra francese, Monaco (-0,9% e 165mila), e in successione Londra LGW (+7,9% e 159mila), Amsterdam (+10,1% e 143mila) e Londra STN (-2,7% e 128mila). Proprio la capitale inglese, con i suoi due aeroporti, è la destinazione preferita dai torinesi con oltre 300mila passeggeri nel 2016. Dai dati si evince ancora che Madrid, capitale spagnola, nell’ultimo anno ha fatto registrare numeri superiori del 54% rispetto al 2015, con 104mila passeggeri che hanno preso i voli Torino-Madrid.

Ryanair prima tra le compagnie aeree

Ryanair si conferma il vettore più utilizzato dai passeggeri dell’aeroporto di Caselle Torinese anche nel 2016. La compagnia irlandese, inoltre, è nella top 50 dei voli low cost italiani con tre tratte che coinvolgono il «Sandro Pertini»: Bari-Torino (39), Catania-Torino (42) e Palermo-Torino (45), a cui si aggiunge la Catania-Torino di BlueAir (32).

Lo strano caso di Istanbul

Tra tante crescite e numeri molto alti, c’è una rotta che nell’ultimo anno ha fatto registrare un calo sensibile di passeggeri. Si tratta del Torino-Istanbul della Turkish Airlines che nel 2015 aveva fatto registrare circa 60mila passeggeri, mentre negli ultimi dodici mesi è sceso al di sotto della soglia dei 50mila. La causa è da ricercare nella riduzione dei voli per l’instabilità politica nel Paese: si è passati da un volo al giorno a tre a settimana.