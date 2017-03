Calci e pugni in testa per portare via cellulare e portafoglio: uomo aggredito in mezzo alla strada

TORINO - L’hanno incontrato in un negozio di alimentari, hanno aspettato che uscisse e gli si sono scaraventati addosso, aggredendolo alle spalle. Botte in testa, calci e spinte: il tutto per rubare portafoglio e cellulare. I protagonisti di questa vile aggressione? Due cittadini italiani di 35 e 36 anni, pluripregiucati.

L'intervento dei passanti e l'arresto

I due ladri hanno colpito la vittima fuori dal negozio con dei calci, per prendergli il cellulare. L’uomo, a terra e sotto shock, ha trovato comunque la forza di rialzarsi in piedi e a quel punto i due complici gli si sono riversati addosso fino a farlo rovinare a terra per prendergli il portafoglio. Per fortuna alcuni passanti si sono accorti dell’aggressione e sono intervenuti mettendo in fuga gli aggressori. Le descrizioni fornite, hanno permesso agli agenti della Squadra Volante di rintracciarli e di arrestarli sul fatto. I due sono stati tratti in arresto per rapina aggravata in concorso.