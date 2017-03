Pericolo in via Centallo, una buca sull’asfalto mina la sicurezza di auto e moto

TORINO - «Quella buca è molto profonda e pericolosa non solo per le macchine, ma anche per i motociclisti che possono cadere con gravi danni». La denuncia delle condizioni della strada in via Centallo, in particolare di fronte al civico numero 10, arriva dal capogruppo di Direzione Italia in Circoscrizione 6, Raffaele Petrarulo. Al centro della carreggiata l’asfalto è seriamente danneggiato, c’è una buca di grosse dimensioni che rischia di creare molti pericoli a chi si trovi a passarci sopra.

Segnalato all’amministrazione di quartiere

Il pericolo è già stato segnalato all’ufficio tecnico della Circoscrizione di via San Benigno che dovrebbe riparare la buca nel più breve tempo possibile. Questo però, secondo Petrarulo, non è che un esempio della situazione che accomuna diverse strade in tutta la città di Torino: «In Circoscrizione 6 ci sono moltissime strade che hanno questi problemi», evidenzia, «cosa si aspetta a ripararle in modo definitivo e non che durino il tempo di una pioggia».