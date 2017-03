Offerte di lavoro in aumento in Piemonte: Torino guida la crescita

TORINO - La buona notizia ci viene dai dati raccolti dall'Osservatorio di Infojob relativi al mercato del lavoro del 2016. Parrebbe che le offerte di lavoro in Piemonte abbiamo subito un incremento del 2,8% rispetto al 2015 e che Torino sia la capofila di questo motore propositivo. Tale risultato porta inoltre il Piemonte a collocarsi piuttosto in alto nella classifica italiana, aggiudicandosi un onorevole 5 posto per numero di annunci: il 7,9% del totale nazionale.

Torino guida la crescita

Il capoluogo piemontese si dimostra il primo della classe: ben il 54% dell'offerta regionale infatti fa capo a Torino. Segue Cuneo, con il 12% degli annunci e Novara con l'11%. I settori maggiormente interessati dalla crescita sono il Commercio e le Telcomunicazioni. Media e grande distribuzione registrano una crescita del 13,1%, e costituiscono da soli il 19% del totale in Piemonte. Segue il settore delle Telecomunicazioni con il 16,8% delle offerte, in crescita del 4,8%, rispetto al 2015. Appare invece in calo la sezione Ict che si ferma al 18,5%, registrando un calo del 6,6% rispetto all'anno precedente.