Rapina in via Lagrange, fugge a piedi ma viene arrestato poco dopo (© )

TORINO - E’ durata poco la fuga del giovane rumeno di diciannove anni che si è reso protagonista di una rapina in un negozio di abbigliamento in via Lagrange. Approfittando di un momento di distrazione della commessa, il ragazzo è riuscito a trafugare 6 polo che poi ha tenuto sopra la testa per uscire dal negozio evitando di attivare i sensori del dispositivo antitaccheggio. Un gesto alquanto innaturale che ha attirato l’attenzione della commessa che invano gli ha intimato di fermarsi e ha visto il giovane fuggire con la merce tra le mani.

La fuga per il centro

L’inseguimento per le vie del centro non è però durato molto. Il ragazzo 19enne è infatti stato fermato da due cittadini sotto i portici di via Nizza dopo aver percorso corso Vittorio Emanuele. Durante la fuga ha inoltre fatto cadere a terra un signore anziano che aveva tentato di fermarlo. La refurtiva, per un valore complessivo di 180 euro circa, è stata recuperata e restituita alla proprietà mentre il giovane di origini rumene, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato è stato tratto in arresto dal personale della Squadra Volanti per rapina ed attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla procura generale.