Smartphone, cocaina e migliaia di euro nascosti: preso il super pusher di via Verolengo

TORINO - Doveva essere un normale controllo di una «faccia nota», ma si è presto tramutato in un’inseguimento terminato con l’arresto. In manette è finito il super pusher di via Verolengo, un cittadino gabonese di 27 anni capace di crearsi un vero e proprio business molto redditizio a Torino. Un’attività illecita, fondata sullo spaccio di sostanza stupefacente.

L'inseguimento e l'aggressione ai poliziotti

I poliziotti del Commissariato Madonna di Campagna l’hanno avvicinato per un controllo ma questi, intuito cosa stava per accadere, ha tentato la fuga. Durante l’inseguimento, lo spacciatore si è disfatto di un mazzo di chiavi e ha ingoiato alcuni ovuli. Una volta fermato, per sfuggire all’arresto, si è scagliato contro gli agenti aggredendoli agli arti superiori e anteriori: una resistenza inutile.

La perquisizione nell'appartamento

La successiva perquisizione effettuata a suo carico consentiva solo il rinvenimento di due telefoni cellulari, ma intuito che presso il proprio domicilio potesse nascondere qualcosa, gli operatori si sono spostati nell’alloggio a lui in uso nella stessa via. All’interno dell’appartamento, nascosti all’interno di mobili diversi, sono stati rinvenuti svariati sacchetti di plastica custodenti del denaro in contante per una somma complessiva di 15.000 euro circa e 250 grammi di cocaina e tutto l’occorrente per la preparazione: dosi, bilancini, rotoli di pellicola, nylon, forbici e ben 7 telefoni cellulari. Gli accertamenti esperiti presso una struttura ospedaliera consentivano di appurare la presenza di almeno 15 corpi estranei all’interno del tratto intestinale del cittadino gabonese.