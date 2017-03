Carenza di personale a Palazzo di Giustizia:  assunti 70 dipendentu dalle liste di mobilità

TORINO- Gli uffici giudiziari piemontesi soffrono di mancanza di personale: Procura di Torino, Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro cercano di sopperire al problema. La soluzione consiste nell'inserire all'interno degli organici 70 lavoratori attualmente collocati nelle liste di mobilità.

Le ultime assunzioni nel 1997

E' pervisto un impiego pari a 30 ore la settimana per sei mesi (con possibilità di proroga) per un compenso mensile di 300 euro. l procuratore generale Francesco Saluzzo spiega che le assunzioni non sono il frutto di una progetto assistenziale ma una vera e proprio necessità degli uffici giudiziari. Si pensi che l'ultima assunzione di personale amministrativo risale al 1997, spiega Saluzzo. «Ora il ministero ha bandito un concorso di oltre mille posti in tutta Italia», spiega il procuratore generale, «un numero insufficiente».