Controlli a tappeto sui treni piemontesi: 557 le persone identificate, ritrovato diverso rame rubato

TORINO - Controlli a raffica per porre fine l’attività di furti di rame. Giornata di «straordinari» quella vissuta martedì dagli agenti della polizia ferroviaria, capaci di svolgere un’attività apposita in Piemonte e Lombardia e di controllare bagagli, depositi e ben 557 persone in 51 stazioni del territorio.

Oltre 220 i treni controllati, fermati dei pluripregiudicati

Durante i controlli, 14 cittadini stranieri sono risultati irregolari e fermati. Circa 220 i treni controllati con i metal detector. Nel torinese, gli agenti della Polfer hanno eseguito una verifica amministrativa in una ditta di metalli e scoperto l’inosservanza di tutti i provvedimenti autorizzativi del caso. Fermato anche un 45enne e il uo complice, beccati a disturbare gli altri passeggeri presenti in una delle sale d’attesa a Tortona. Entrambi pregiudicati, uno di loro è stato denunciato a piede libero. Non sono mancati poi gli inseguimenti tra i binari per fermare un prluripregiudicato nigeriano di 32 anni, reo di aver attraversato la strada proprio davanti a un treno in corsa e di averlo costretto ad attivare la manovra di frenata rapida.