La Nazionale Cantanti torna a Torino, Partita del Cuore per aiutare la ricerca sul cancro

TORINO - La Nazionale Cantanti torna a Torino per una partita di beneficienza contro i Campioni per la ricerca. L’appuntamento con la ventiseiesima edizione della Partita del Cuore è per martedì 30 maggio nella cornice dello Juventus Stadium.

Biglietti per la Partita del Cuore

La vendita dei biglietti è già cominciata. Si possono acquistare nelle ricevitorie di Listicket, sul sito internet www.listicket.it e tramite call center al numero 892.101. I prezzi variano dai 10 ai 20 euro e sono così divisi:

Tribuna Ovest: 20 euro

Tribuna Est: 15 euro

Tribuna Nord: 10 euro

Tribuna Sud: 10 euro

Obiettivo: superare il record del 2015

Quest’anno la Nazionale Cantanti raggiunge un bel traguardo con i trent’anni dell’associazione. Per festeggiare al meglio l’obiettivo è quello di superare il record di 2 milioni e 111mila euro di raccolta fondi, fatto nel 2015 sempre allo Juventus Stadium, durante la Partita del Cuore di Torino del 30 maggio. I soldi raccolti serviranno a sostenere la ricerca e donare speranze concrete a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus e di Fondazione Torino.