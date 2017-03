Saint Patrick's Day a Torino: Lingotto si tinge di verde per celebrare il patrono d'Irlanda

TORINO - Siete pronti a vestirvi di verde da capo a piedi in pieno Irish stile? Il Festival Irlandese che si terrà negli spazi del Lingotto Fiere dal 17 al 19 marzo e il week end successivo, il 24-25-26 marzo, è pronto per catapultarvi nelle atmosfere dei pub di Dublino. Tra l'allegria delle musiche tradizionali e i profumi di stinco con patate e Guinness appena stillata, il Festival del Lingotto si prospetta come una festa fuori dagli schemi.

Saint Patrick's Day

Quale giorno migliore poi per inaugurare l'evento se non in occasione della festa più famosa nel mondo irlandese: il giorno di San Patrizio? Il 17 marzo Dublino è, ogni anno, presa letteralmente d'assalto da centinaia e centinaia di turisti pronti a calarsi nell'atmosfera della festa. Immaginate la fortuna di poter rivivere la magia (e la follia) di quella giornata comodamente nella nostra Torino! Lingotto dedica alla prima festività d'Irlanda un intero padiglione e offre al pubblico una lunga lista di attività a tema. Si passa dalle mostre fotografiche alle esibizioni dal vivo di strumenti a corde e a fiato. Avranno inoltre luogo danze e rievocazioni storiche e la serata sarà allietata da gruppi musicali 100% made in Ireland.

Orari e prezzi

Il Festival Irlandese si inaugura questa sera, venerdì 17 marzo, alle ore 18.00 e andrà avanti con musiche e intrattenimento fino alle 2.00. Il costo del biglietto è di 10 euro a persona. Il week end proseguirà con orario 18.00-2.00, eccezion fatta per domenica, quando i cancelli si apriranno da 12.00 per chiudersi a mezzanotte