Dal 3 aprile due nuovi treni Fast per raggiungere Milano dopo la soppressione dei Frecciabianca

TORINO - Da circa un mese e mezzo i torinesi che vogliono raggiungere Milano hanno un’opportunità in più, quello dei treni regionali Fast, offerta nata a fine gennaio per sopperire alla soppressione da parte di Trenitalia dei Frecciabianca. Per il momento il servizio sta funzionando, almeno secondo quando trapela dall’assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte. Ed è per questo che dal 3 aprile entrerà in servizio la terza coppia di nuovi convogli sulla linea ferroviaria Torino-Milano. «Il bilancio per i regionali Fast è positivo», dice l’assessore Francesco Balocco, «e gli utenti sembrano apprezzare questo servizio che sta avendo buoni indici di puntualità e buone percentuali di carico soprattutto da Vercelli e Novara, che erano le città più penalizzate dall’abolizione di un collegamento veloce con Milano come i Frecciabianca».

Due corse in più dal 3 aprile

La nuova coppia di treni aggiungeranno due corse quotidiane dal lunedì al venerdì feriali: il «2103» partirà da Torino Porta Nuova alle 6.10 per raggiungere Torino Porta Susa alle 6.20, Vercelli alle 6.57, Novara alle 7.13, Rho Fiera alle 7.39, Milano Porta Garibaldi alle 7.53; il «2104» partirà da Milano Porta Garibaldi alle 18.10 e sarà a Rho Fiera alle 18.22, a Novara alle 18.48, a Vercelli alle 19.00, a Torino Porta Susa alle 19.42, a Torino Porta Nuova alle 19.50.