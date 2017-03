Champions League, sorteggi a Nyon: la Juventus pesca il Barcellona per i quarti di finale

Il sorteggio per i quarti di finale di Champions League ha dato alla Juventus una delle squadre più difficili da affrontare, il Barcellona.

La finale persa nel 2015 è ancora negli occhi dei tifosi che però non possono nemmeno dimenticare l'impresa incredibile fatta agli ottavi contro il Psg in cui, dopo una partita d'andata persa 4-0 a Parigi, il ritorno da cardiopalma è finito 6-1 per i catalani. Insomma, affrontare Messi, Suarez e Neymar non era proprio la speranza della compagine di mister Massimiliano Allegri.

L'andata si giocherà l'11 aprile alla Juventus Stadium, il ritorno sette giorni più tardi al Camp Nou.

Dopo il sorteggio per il Barcellona ha parlato il vice presidente Jordi Mestre: "Abbiamo il più grande rispetto per la Juventus. Dani Alves gioca per loro ed è un giocatore di cui siamo molto orgogliosi".