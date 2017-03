Parchi cittadini teatro di spaccio: due arresti in pieno giorno al Valentino e Parco Dora

TORINO - Che i parchi cittadini e le aree verdi siano, per caratteristiche, luogo ideale per l’attività di spaccio non è di certo un mistero. Ecco perché, nelle ultime ore, le pattuglie della polizia di stato hanno intensificato i controlli, riuscendo così ad arrestare due pusher in pieno giorno a Parco Dora e al Valentino. Due provvedimenti scattati a poche ore di distanza, in due luoghi ben diversi della città.

I due arresti al Valentino e Parco Dora

Nel primo caso, quello di Parco Dora, un 19enne è stato sorpreso a cedere una dose di droga a un coetaneo. Il fermo e la successiva perquisizione, hanno permesso di rinvenire sei involucri termosaldati contenenti marijuana e altri 20 grammi a casa del giovane pusher. Al Valentino invece, un gabonese di 31 anni è stato visto passare a due ragazzi italiani della marijuana: il pusher, arrestato per lo stesso reato solo dieci giorni prima, è stato trovato in possesso di 100 euro, 20 grammi di marijuana e un sacchetto di nylon custoditi dentro una siepe del parco. L’uomo è stato arrestato per la seconda volta in pochi giorni.