Borsa a doppio fondo per «fare la spesa», così una coppia di sposi rubava nei supermercati

TORINO - All’apparenza potevano sembrare due normalissimi clienti, in realtà erano due ladri professionisti. Ha dell’incredibile quanto accaduto in un supermercato, dove una coppia di cittadini rumeni di 29 anni ha provato a portare via indebitamente prodotti di bellezza per un valore di 150 euro grazie a un ingegnoso stratagemma. Un trucchetto che non è bastato a ingannare i vigilantes dell’esercizio commerciale e a evitare agli sposini ladri l’arresto.

Il doppio fondo per ingannare i vigilantes

I due hanno finto di essere normali clienti acquistando acqua, patatine e coca cola. Arrivati alla cassa però, le barriere anti taccheggio hanno suonato e attirato l’attenzione dei vigilantes. Quando la donna ha appoggiato la borsa su uno scaffale per far vedere come fosse in realtà vuota, un tonfo sospetto ha tradito la coppia di ladri: all’interno della borsa, vi era infatti un doppio fondo ricavato da una scucitura. Dentro, ovviamente, i prodotti appena rubati: 11 confezioni di creme viso e filler per un valore di 150 euro circa. Gli sposi, con diversi precedenti penali, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.