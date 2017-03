La classifica del «Bip»: incremento del 115% sulla linea 18

TORINO - Da maggio di quest'anno "bippare" sui mezzi pubblici sarà obbligatorio, ma molti torinesi hanno preso alla lettera lo slogan "Allenati a bippare" e si stanno dando un gran da fare. Stando ai dati relativi alla settimana che va dal 6 al 12 marzo è stato registrato un incremento dei "bip" dell'83% sugli autobus e dell'84 % sui tram.

La classifica del «Bip»

In testa alla classifica del "bippaggio" sugli autobus trionfa la linea 18, con un incremento medio sbalorditivo del 115%. Segue la linea 55, registrando l'86% in più di biglietti validati e la linea 68 con il 77%. Passando ai tram invece troviamo in cima alla graduatoria la linea 16 con un incremento del 120% seguito, a pari merito, dalle linee 4 e 15, con il 77% in più di bip. Tutti i dati sono consultabili sul sito www.gtt.to.it e fanno riferimento all'incremento medio rispetto alla settimana antecedente l'avvio della campagna "Allenati a bippare». Allo stesso indirizzo è inoltre possibile consultare la classifica delle linee più frequentate: saldamente in testa figurano le fermate del centro di XVIII DICEMBRE e Piazza Castello.