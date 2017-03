Hashish in Lungo Dora Napoli: immagini video incastrano due spacciatori

TORINO - Continua senza sosta la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti del Commissariato di Dora Vanchiglia. Supportati in questo caso dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine e dal Nucleo Cinofili, gli investigatori hanno rinvenuto centinaia di grammi di hashish in un dehors di lungo Dora Napoli. I responsabili dell'occultamento della droga sono stati immediatamente identificati: si tratta di due cittadini marocchini, di 21 e 24 anni. I due sono stati tratti in arresto dagli agenti con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Le operazioni di monitoraggio

Fondamentale per l'intervento delle Forze dell'Ordine sono state le riprese dalla telecamera di videosorveglianza dello stabile attiguo al locale dove era nascosta la droga. Gli agenti, visionando le immagini, sono potuti risalire all'identità dei due uomini. Dal video si vedrebbero infatti gli spacciatori nascondere lo stupefacente pochi istanti prima dell'arrivo delle Volanti.