Scontro tra auto e moto, la vettura in fiamme: i conducenti al C.T.O, si cercano testimoni

TORINO - Prima un botto fortissimo, poi la paura per un principio di incendio. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17:20, si è verificato un brutto incidente in corso Casale, all’altezza del civico 134. A farne le spese una motocicletta Kawasaki e una Ford Focus, oltre che a una Jeep Grand Jerokee parcheggiata a bordo della carreggiata.

Dinamica non chiara, si cercano testimoni

Dopo lo scontro, la Ford Focus ha avuto un principio di incendio nella parte anteriore del mezzo, motivo per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con due camionette. I conducenti dell’auto e della moto sono stati trasportati al C.T.O. Lesioni lievi per l’uomo alla guida della macchina, un 24enne, mentre per quanto riguarda il 30enne a bordo della Kawasaki la prognosi è di 120 giorni. Sul posto gli Agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale Torino che sono alla ricerca di testimoni (tel. 01101126509/10), giacché la dinamica del sinistro non è chiara.