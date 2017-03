Di Battista a Porta Palazzo spinge il reddito di cittadinanza: «Contro la bancocrazia»

TORINO - Il Movimento 5 Stelle scende in piazza. Questo pomeriggio, alle 16:00, Alessandro Di Battista si recherà in piazza della Repubblica, cuore di Porta Palazzo, per parlare di politica finanziaria. Il tema principale, tanto caro anche a Chiara Appendino durante la campagna elettorale, è quello del reddito di cittadinanza.

Tanti consiglieri in piazza della Repubblica

Per attuare il reddito di cittadinanza, secondo il Movimento 5 Stelle, è necessaria la revisione della politiche finanziarie del paese. Durante questa tappa del tour è prevista anche la presenza dei parlamentari Daniele Pesco, Alberto Airola e Laura Castelli, oltre ai consiglieri regionali Davide Bono e Francesca Frediani. Interverrà anche la consigliera comunale Deborah Montalbano, per parlare dei temi emergenti della politica sociale cittadina. Non è noto se anche Chiara Appendino, sindaca della città, parteciperà all’evento. Di Battista, impegnato a girare l’Italia, si era già recato a Torino per la chiusura della campagna elettorale e in occasione del referendum costituzionale. Dopo Matteo Renzi al Lingotto dunque, anche il Movimento 5 Stelle sceglie Torino per portare avanti le proprie idee.