Sente i ladri fuori dalla porta di casa e chiama il 113: presi due topi d’appartamento

TORINO - Il postino suona sempre due volte, dicevano. I ladri invece, una sola. Avevano citofonato per appurare che non ci fosse nessuno in casa e poiché il proprietario dell’alloggio non aveva risposto, due cittadini georgiani si erano introdotti nello stabile ed erano saliti all’ultimo piano.

I rumori che insospettiscono il proprietario dell'alloggio

Arrivati all’appartamento selezionato, avevano poi applicato allo spioncino della porta una un ritaglio di carta bianco, ricavata da un pacchetto di sigarette. I rumori provenienti dal pianerottolo insospettivano il padrone di casa, già messo in allarme dalla lunga citofonata poco prima ricevuta; pertanto, l’uomo contattava il 113. Gli agenti della Squadra Volanti giungevano dopo pochissimi minuti presso lo stabile, evitando di fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e sorprendevano in tal modo i ladri che stavano tentando di forzare la porta.

Il sequestro del materiale e l'arresto

I malviventi, a Torino senza fissa dimora, hanno 25 e 35 anni. A loro carico è stato sequestrato un set composto da 7 pezzi di grimaldelli e due ritagli ovali in plastica, solitamente utilizzati per aprire il mezzo scatto delle serrature. I due, che sono risultati destinatari di ordine di espulsione dal territorio nazionale, sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.